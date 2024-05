Mercato - PSG : Une signature surprise dictée par l’émir du Qatar ?

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé du PSG, de nombreuses questions se sont posées sur l’avenir de Luis Campos alors que l’avenir des deux semblaient liés au sein du club de la capitale. On se demandait alors si le conseiller sportif portugais allait lui aussi quitter le PSG, mais cela ne semble pas être la tendance. D’ailleurs, l’histoire entre Luis Campos et Paris pourrait même durer plus longtemps que ce qui était prévu initialement.

Conseiller sportif du PSG depuis 2022, Luis Campos s’est retrouvé au centre des rumeurs concernant son avenir avec le club de la capitale compte tenu du départ de Kylian Mbappé. Partira ? Ne partira pas ? Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, avait assuré il y a quelques mois : « Je veux dire une chose très claire : le club est plus grand que n'importe qui. Luis est là, il sera encore là. Je suis très heureux avec lui. Je suis même fier de son travail, nous sommes très proches. Nous parlons tous les jours, plusieurs fois par jour. Il fait vraiment un travail extraordinaire ».

Accord trouvé, le PSG boucle un transfert à 20M€ ! https://t.co/sYDIPstg39 pic.twitter.com/8Feyedk8LD — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Campos va rester au PSG… et même prolonger ?

Comme l’avait annoncé Nasser Al-Khelaïfi et alors que de nombreuses questions se sont posées, Luis Campos sera bien au PSG la saison prochaine sauf surprise. Selon les informations du Parisien , le conseiller sportif portugais se serait vu assurer par la direction parisienne qu’il honorerait la troisième année de son contrat avec le PSG. Ce n’est d’ailleurs personne d’autre que l’émir du Qatar en personne qui aurait demandé de continuer avec Luis Campos. Et cette histoire pourrait même continuer au-delà du contrat qui lie le Portugais au club de la capitale jusqu’en 2025. A en croire le quotidien, une prolongation de contrat serait actuellement envisagée.

Ça s’active pour le mercato du PSG

Pas question donc de quitter le PSG pour Luis Campos qui s’attèle déjà depuis un moment sur le mercato estival à venir. Le conseiller sportif portugais s’active donc pour boucler les prochains transferts du club de la capitale et voilà que le premier renfort du PSG serait en passe d’être bouclé. Actuel gardien de Krasnodar, Matvey Safonov serait sur le point de signer pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Montant de l’opération : 20M€.