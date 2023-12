Mercato - PSG : Une recrue va «révolutionner le club» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison mitigée, notamment sur le plan du jeu, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. C’est Luis Enrique qui a été choisi pour le remplacer l’été dernier, et malgré une première partie de saison en dents de scie, Bruno Salomon est séduit par le technicien espagnol, qui «révolutionne» le poste d’entraîneur au PSG.

Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG, Luis Enrique a connu une première partie de saison en dent de scie. Néanmoins, son style tranche avec celui de ses prédécesseurs comme le souligne Bruno Salomon, visiblement enthousiasmer par les débuts de l'Espagnol.

Luis Enrique l’entraîneur parfait pour le PSG ?

« Il est parti dans un projet. Il est en train de révolutionner un club qui s’était endormi avec ses entraîneurs et il est en train de respecter la Ligue 1. Je m’explique. Juste sur le match de Lille (1-1), il est capable de s’adapter. Habituellement, on avait des entraîneurs, comme Pochettino ou Galtier, qui posaient un 4-3-3 avec les joueurs et ce n’était pas très fin tactiquement », explique le journaliste de France Bleu Paris sur le plateau de L’EQUIPE de Greg , avant de poursuivre.

«C’est un truc vraiment intéressant à voir travailler»