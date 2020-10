Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale offre un énorme casse-tête à Tuchel !

Publié le 30 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Auteur de deux doublés consécutifs, Moise Kean a réussi ses débuts au PSG, au point de venir concurrencer Mauro Icardi à la pointe de l'attaque parisienne et offrir un casse-tête à Thomas Tuchel.

Cet été, afin de compenser les départs d'Eric Choupo-Moting et Mauro Icardi, le PSG s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre capable de concurrencer Mauro Icardi. C'est ainsi que dans les dernières heures du mercato Moise Kean a débarqué à Paris en provenance d'Everton sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Et l'international italien profite de la blessure d'Icardi pour se distinguer. Double buteur contre Dijon (4-0) en Ligue 1, Moise Kean a réédité cette performance mercredi soir en Ligue des Champions à Istanbul (2-0). Des débuts fracassants qui font de l'ancien attaquant de la Juventus une option sérieuse pour Thomas Tuchel.

Une vraie concurrence Kean-Icardi ?