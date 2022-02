Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a la porte ouverte pour cette cible à 50M€ !

Publié le 28 février 2022 à 23h10 par P.L.

Désireux de renforcer son entrejeu, le PSG garderait toujours un oeil sur Fabian Ruiz, en fin de contrat en juin 2023. Et Leonardo devrait voir le Napoli lui ouvrir une petite porte sur ce dossier.

En avril 2020, le10sport.com vous annonçait en exclusivité que Fabian Ruiz était un profil apprécié par la direction du PSG. Presque deux ans plus tard, le milieu de terrain espagnol continuerait d’être courtisé par le club de la capitale. Leonardo chercherait à apporter de nouvelles solutions à Mauricio Pochettino pour son entrejeu et le joueur de Napoli semblerait être une bonne option, son contrat expirant en juin 2023. Toutefois, le PSG va devoir faire face à une concurrence XXL sur ce dossier, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid seraient également intéressés par Fabian Ruiz. Mais tout, les Parisiens auraient des raisons de garder le sourire.

Fabian Ruiz n’est pas intransférable pour le Napoli