Mercato - PSG : Deux menaces identifiées pour l’avenir de Di Maria

Publié le 14 juin 2022 à 14h10 par La rédaction

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria est parti librement, et cherche désormais un club ou rebondir. S’il a déjà 34 ans, celui-ci a prouvé qu’il peut encore évoluer au sein d’une grande équipe, et la Juventus s’intéresserait à sa situation. Cependant, l’Argentin ne serait pas la seule piste des Bianconeri.

Après 7 années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a fait ses adieux au Parc des Princes. Titulaire pour la rencontre face à Metz, l’international argentin aura pris part à son 295ème match avec le PSG. Avec un total de 93 buts et 119 passes décisives, l’ailier s’est élevé au rang de légende du club, et cherche désormais un point de chute pour le mercato estival. Malgré ses 34 ans, ce dernier ne serait pas sans solution pour son avenir, puisque la Juventus s’intéresserai à lui, et en fait même l’une de ses priorités.

