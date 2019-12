Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale serait réactivée au milieu de terrain !

Publié le 20 décembre 2019 à 2h00 par G.d.S.S.

Déjà annoncé dans le viseur du PSG par le passé, N’Golo Kanté serait toujours un profil envisagé au sein du club de la capitale.

« Ne pas venir au PSG était plus un choix sportif. Je me sentais bien à Londres et dans le projet, le club me sentait dans le projet, et donc j’étais content de rester là-bas », confiait récemment N’Golo Kanté dans le Canal Football Club sur son choix de snober le PSG le passé, alors que le milieu de terrain de Chelsea était ciblé par le club parisien. D’ailleurs, il semble que Leonardo n’ait pas tiré un trait sur l’option Kanté pour le PSG.

La piste N’Golo Kanté relancée ?

Comme l’a révélé Calciomercato.com jeudi, le PSG garderait un œil sur le milieu de terrain de l’équipe de France et pourrait donc formuler une nouvelle offre dans ce dossier dans les prochains mois. Reste à savoir si N’Golo Kanté, sous contrat jusqu’en 2023 avec Chelsea, recalera une nouvelle fois le PSG.