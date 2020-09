Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale de Leonardo est sur le marché !

Publié le 4 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ciblé depuis plusieurs mois par le PSG, Kalidou Koulibaly disposera bien d’un bon de sortie de la part du Napoli cet été. Une aubaine pour Leonardo ?

Thiago Silva ayant acté son départ du PSG à l’issue du Final 8 (NDLR : Il s’est officiellement engagé avec Chelsea depuis), Leonardo s’est mis en quête d’un nouveau défenseur central de calibre international pour cet été. Et parmi les grandes priorités du directeur sportif parisien, on note notamment la présence de Kalidou Koulibaly, le roc défensif de Naples. Et le PSG a d’ailleurs une belle ouverture dans ce dossier…

Koulibaly est sur le marché