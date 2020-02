Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Pep Guardiola ?

Publié le 15 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que Manchester City a été exclu des deux prochaines éditions des coupes européennes de l’UEFA, Pep Guardiola serait plus que jamais sur le départ. De quoi faire les affaires de Leonardo désireux de l’accueillir au PSG ? Pas vraiment.

Pour l’après-Thomas Tuchel, dont le contrat expirera en juin 2021, Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qataris penseraient à paire Pep Guardiola et Xavi pour le mercato estival en question, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité en décembre dernier. Cependant, et bien que son avenir s’écrirait plus que jamais en pointillés du côté de Manchester City qui a été exclu des deux prochaines campagnes européennes par l’UEFA vendredi, n’ayant pas respecté le règlement du Fair-Play financier, Guardiola pourrait ne pas s’engager en faveur du PSG.

Guardiola sur le départ, mais…