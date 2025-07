Mercato - PSG : Une opération à 20M€ validée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour de la Coupe du monde des clubs, le PSG commence à s'activer sur le mercato dans le sens des départs pour le moment. En effet, Marco Asensio et Milan Skriniar pourraient bientôt signer au Fenerbahçe. Le Slovaque officiait déjà là-bas en prêt depuis l'hiver dernier et visiblement il serait rejoint par l'Espagnol. Une opération qui pourrait rapporter plus de 20M€ au PSG.

Arrivés tous les deux à Paris en 2023 libres de tout contrat, Milan Skriniar et Marco Asensio pourraient subir le même sort cet été. En effet, les deux joueurs ne faisaient plus partie des plans de jeu de Luis Enrique et ils ont tous les deux quitté le club l'hiver dernier en prêt. A Aston Villa pour Asensio et donc au Fenerbahçe pour Skriniar. Le club turc semble d'accord pour les recruter via un transfert direct désormais.

Une opération à 20M€ pour le PSG ? Alors que le transfert de Milan Skriniar se précisait ces derniers jours, les dernières informations rapportent que ce serait également le cas de Marco Asensio. Le média turc Fanatik ajoute que le montant des transferts du milieu de terrain et du défenseur central s'élève à au moins les 20M€, une belle somme.