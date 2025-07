PSG : Départ acté, la décision radicale de Luis Enrique

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’histoire entre Randal Kolo Muani et le PSG semble toucher à sa fin. Selon la presse italienne, l’attaquant français ne figure plus dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir. Le club parisien cherche donc à le transférer. Si la Juventus serait intéressée pour le conserver, les négociations restent pour l’instant au point mort.

L’avenir de Randal Kolo Muani s’écrit de plus en plus loin du PSG. Recruté à prix d’or à l’été 2023 (près de 90M€), l’attaquant français n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Et selon la presse italienne, son départ serait acté.

C'est terminé pour Kolo Muani

Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, le technicien espagnol ne compte plus sur lui pour la saison à venir. Le PSG souhaite donc s’en séparer dès cet été. Prêté à la Juventus sur la deuxième partie de saison, Kolo Muani a montré un visage plus rassurant, retrouvant du temps de jeu et de la confiance. Son implication et sa progression ont séduit l’encadrement turinois, et l'entraîneur Igor Tudor apprécierait de le conserver. Mais malgré cette volonté commune, les discussions entre les deux clubs restent bloquées.