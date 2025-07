PSG - Kolo Muani : Le transfert à 100M€ qui va tout changer ? 

Cela n’est un secret pour personne, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG cet été. Le Français intéresse notamment la Juventus, qui aurait déjà fait plusieurs offres pour se l’offrir, mais cela n’aurait pas convaincu Paris. Finalement, c’est une formation anglaise qui pourrait rafler la mise, notamment grâce au transfert de Hugo Ekitike. Explications.

Le transfert d’Ekitike pourrait relancer l’avenir de Kolo Muani

Mais d’après les informations du Parisien, il n’est pas certain que Randal Kolo Muani rejoigne la Juventus. En effet, certaines formations anglaises seraient notamment intéressées et le possible futur transfert de Hugo Ekitike contre plus de 100M€ (Liverpool ou Newcastle ?) pourrait bien décanter le marché des attaquants en Europe et ainsi entraîner certaines offres. Affaire à suivre…