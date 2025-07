La femme d'un champion d'Europe dit non à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, la priorité de l'OM est clairement établi, à savoir renforcer sa défense, notamment dans l'axe. Et alors que Facundo Medina et CJ Egan-Riley ont déjà signé, Roberto De Zerbi attend encore un joueur à ce poste. Cela ne devrait pas être Aymeric Laporte. Et pour cause, le champion d'Europe espagnol se rapprocherait d'un retour à l'Athletic Bilbao. Originaire de la ville basque, la femme du défenseur central aurait eu le dernier mot.

Cet été, l'OM va encore une fois se montrer très actif. Il faut dire que la saison prochaine, le club phocéen va faire son retour en Ligue des champions, et afin de ne pas y faire de la figuration, l'effectif va être renforcé. Dans cette optique, les Marseillais ont déjà officialisé la signature de trois nouveaux joueurs à savoir Angel Gomes ainsi que les deux défenseurs centraux CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Il faut dire qu'il s'agissait de la priorité de Roberto De Zerbi.

La femme d'Aymeric Laporte choisit Bilbao ! Mais l'OM ne compte pas en restait là et espère toujours attirer un autre défenseur central, plus expérimenté, et semblait proche de recruter Aymeric Laporte dont le contrat à Al-Nassr va être résilié. Cependant, selon les informations de Diario Gol, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne se rapprocherait de l'Athletic Bilbao, le club au sein duquel il a évolué entre 2012 et 2018 avant de rejoindre Manchester City. Un retour aux sources puisqu'il a été lancé en professionnel à Bilbao. Mais surtout, le média révèle que sa femme, Sara Botello a également largement influencé son choix. Et pour cause, cette dernière est née à Bilbao.