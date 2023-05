Mercato – PSG : Une offre XXL tombe pour Messi

Jean de Teyssière

La polémique mêlant le Paris Saint-Germain et sa superstar argentine Lionel Messi vient certainement mettre fin à l'aventure entre les deux camps. Parti en Arabie Saoudite pour honorer ses engagements avec l'un de ses partenaires personnels, ce voyage n'était pourtant pas autorisé par le PSG. Suspendu deux semaines par le club, Messi s'éloigne du PSG et se rapprocherait de l'Arabie Saoudite.

Durant la Coupe du monde pourtant, le clan Messi et le Paris-SG étaient parvenus à s'entendre oralement pour une prolongation de contrat. Car celui en cours expire en juin 2023 et le PSG se voyait continuer avec sa star. Mais depuis que les discussions sont entrées dans le concret, rien ne semble avancer. L'hypothèse de voir Messi partir du PSG grandissait au fil des jours et les récents évènements semblent avoir confirmés cette possibilité.

Messi, la tentation saoudienne ?

En plus d'être un partenaire de l'Arabie Saoudite, Lionel Messi pourrait y jouer dès la saison prochaine. Le rêve de la Pulga était de continuer en Europe et surtout au FC Barcelone mais selon L'Equipe , les difficultés financières du club empêchent tout retour. L'Arabie Saoudite semble donc tenir la corde, voulant recréer le duel entre Messi et Ronaldo. Du côté de la star argentine, un départ du PSG et une arrivée dans le championnat saoudien serait vue d'un bon œil..

