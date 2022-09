Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre bientôt dégainée pour Skriniar

Publié le 23 septembre 2022 à 07h15 par Bernard Colas

Après son échec de l’été, le Paris Saint-Germain n’a pas fait une croix sur Milan Skriniar. Luis Campos prévoit en effet une nouvelle offensive pour attirer le défenseur slovaque au Parc des Princes, mais l’Inter ne compte pas attendre sans réagir et aurait déjà préparé son offre dans ce dossier.

Désireux de s’attacher les services d’un défenseur central lors du dernier mercato estival, le PSG n’est pas parvenu à mettre la main sur sa grande priorité, à savoir Milan Skriniar. Le contrat de l’international slovaque court jusqu’à la fin de la saison, de quoi permettre à Luis Campos de garder espoir dans ce dossier.

Le PSG n’abandonne pas

En effet, le PSG prévoit une nouvelle offensive pour attirer Milan Skriniar dès janvier à un prix abordable, ou bien l’été prochain pour le recruter librement, mais l’Inter ne compte pas se laisser faire.

Un salaire de 6.5M€ offert à Skriniar ?