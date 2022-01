Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive improbable lancée pour Eden Hazard ?

Publié le 20 janvier 2022 à 10h45 par B.C.

Loin d’être à son meilleur niveau depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard pourrait plier bagage à l’issue de la saison. L’international belge entretient de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, mais Chelsea n’écarterait pas un possible retour de son ancienne star.

Depuis son départ de Chelsea, Eden Hazard n’est plus que l’ombre de lui-même. À 31 ans, l’international belge est en grande difficulté au Real Madrid et songerait à changer d’air afin de se relancer. Un départ qui devrait être vu d’un bon oeil par Florentino Pérez, désireux de renflouer les caisses en vue de la probable arrivée de Kylian Mbappé. De son côté, Eden Hazard aurait déjà fait part de ses envies d’ailleurs à son entourage et à quelques intermédiaires, susceptibles de lui trouver un point de chute. Les options sont toutefois peu nombreuses pour l’attaquant, régulièrement blessé ces dernières années, mais une surprise ne serait pas à écarter. En effet, Eden Hazard entretiendrait notamment de très bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, mais la position de Chelsea serait également à surveiller de près.

Le clan Hazard en discussion avec Chelsea, mais…