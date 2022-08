Foot - Mercato - PSG

PSG : Une nouvelle vente en bonne voie pour Antero Henrique ?

Publié le 26 août 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Comme Ander Herrera qui serait sur le point de retrouver l’un de ses anciens clubs, à savoir l’Athletic Bilbao, Idrissa Gueye pourrait connaître le même sentiment puisque les discussions entre le PSG et Everton iraient bon train désormais.

Avec le recrutement de Renato Sanches, Idrissa Gueye a dans la foulée été basculé chez les indésirables du PSG en intégrant le loft mis en place par Luis Campos afin de faire savoir aux joueurs qu’ils doivent s’activer pour trouver une porte de sortie. Cependant, contrairement à Ander Herrera qui a vu son contrat être résilié à l’amiable ce vendredi, Antero Henrique n’était pas prêt à en faire autant pour Idrissa Gueye sous n’importe quelles conditions.

Henrique ne veut pas résilier le contrat de Gueye pour faciliter son retour à Everton

C’est en effet ce que révélait RMC Sport dans la journée de jeudi. Alors qu’Idrissa Gueye serait emballé par l’idée de retrouver Everton en résiliant son contrat courant jusqu’en juin 2023 avec le PSG, le dirigeant portugais du Paris Saint-Germain, à savoir Antero Henrique, en aurait décidé autrement. Seulement pour un départ pour le FC Porto ou le Sporting Lisbonne, Henrique accepterait de libérer Gueye de son contrat. Pour Everton, il faudrait que les Toffees acceptent de mettre la main à la poche pour le transfert.

Everton est optimiste pour le transfert de Gueye