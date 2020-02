Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL pour Leonardo dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 7 février 2020 à 0h45 par J.-G.D.

À l’instar du PSG, la Juventus s’intéresserait de près au profil de Sandro Tonali. Et le milieu de terrain de Brescia serait la grande priorité des Turinois.

Son nom circule sur le marché des transferts depuis plusieurs mois. Sandro Tonali aurait en effet attisé la convoitise du PSG, mais également de l’Inter Milan et de la Juventus. Si Leonardo semble toujours sur les traces du jeune milieu de Brescia, le directeur sportif du PSG n’est pas en position de force. D’après les révélations exclusives du 10 Sport, divulguées fin décembre, Tonali souhaite continuer sa carrière en Italie. Une excellente nouvelle pour la Juve, elle qui ne lâcherait rien dans ce dossier. Une tendance qui se confirme de l’autre côté des Alpes.

La Juventus ferait de Tonali une priorité