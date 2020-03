Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ligne d’attaque 100% française la saison prochaine ?

Publié le 26 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’attaque du PSG pourrait bien être remodelée lors du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait alors être composé d’un trio composé d’internationaux tricolores.

Entre la fin de contrat d’Edinson Cavani, le prêt de Mauro Icardi qui pourrait ne pas être reconduit et l’avenir très incertain de Neymar qui figurerait toujours sur les tablettes du FC Barcelone, l’attaque du PSG pourrait clairement changer de visage l’été prochain. Et alors qu’Antoine Griezmann pourrait être inclus dans un deal avec Neymar pour venir lui succéder, c’est encore un autre attaquant français qui pourrait, pourquoi pas, venir épauler Kylian Mbappé.

Pourquoi pas un trio Mbappé-Griezmann-Ben Yedder ?