Mercato - PSG : Une grosse opération se met en place pour le transfert d'un attaquant !

Publié le 20 mai 2022 à 20h45 par Arthur Montagne

Prêté pour deux saisons à la Juventus, Moise Kean voudrait revenir au PSG cet été. Pour cela, la Vieille Dame serait disposée à anticiper son transfert définitif afin de le vendre dans la foulée au club de la capitale.

Cet été, cela devrait sérieusement bouger du côté du PSG. Et pour cause, une large revue d'effectif est attendue dans différents secteurs de jeu, notamment dans le domaine offensif. Et pour cause, alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, Angel Di Maria va lui quitter le PSG pour s'engager avec la Juventus tandis que Mauro Icardi sera poussé au départ et invité à trouver un nouveau club. Par conséquent, le club parisien travaille pour renforcer son attaque et pourrait bien rapatrier un certain Moise Kean.

Kean veut revenir au PSG

En effet, le nom de l'attaquant italien revient avec insistance ces dernières semaines dans la presse transalpine. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport en rajoute d'ailleurs une couche en assurant que Moise Kean veut revenir au PSG où il avait réalisé un exercice accompli lors de la saison 2020-2021 avec 17 buts inscrits. Toutefois, pour le moment, il est prêté par Everton jusqu'en 2023 à la Juventus qui dispose d'une option d'achat quasiment obligatoire estimée à 35M€. Mais afin de faciliter le départ de Moise Kean cet été, la Juventus envisagerait d'anticiper son transfert définitif en levant son option d'achat dès cet été afin de le vendre dans la foulée au PSG.