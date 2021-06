Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star laisse la porte ouverte à Al-Khelaïfi !

Publié le 15 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo a fait le point sur son avenir, et l’attaquant portugais de la Juventus Turin n’exclut aucune option pour son avenir.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG suscite de grandes interrogations, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Interrogé dimanche en conférence de presse, l’attaquant de l’équipe de France a d’ailleurs conservé le mystère intact à ce sujet : « Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe », a indiqué Mbappé. Et si ce dernier décide de quitter le PSG, qui viendrait alors lui succéder ? Le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance, d’autant que ce dernier envisagerait de quitter la Juventus Turin. Et Nasser Al-Khelaïfi a des raisons d’y croire pour CR7…

Ronaldo laisse planer le doute…