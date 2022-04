Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace plane pour ce buteur courtisé par le Qatar !

Publié le 17 avril 2022 à 23h45 par Th.B.

Alors que le comité de direction du PSG penserait entre autres à Romelu Lukaku pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain cet été, l’Inter entrerait dans la course pour le buteur de Chelsea. Et pas pour y faire de la figuration.

Au cours du mercato estival, le PSG pourrait bien se trouver à un tournant du projet QSI. En effet, alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin prochain, aucun accord ne semble pour le moment avoir été trouvé entre le comité de direction du PSG et le clan Mbappé bien que Daniel Riolo ait révélé sur les ondes de RMC que la prolongation en question de l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait avoir lieu en mai prochain. Pour le remplacer, Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG auraient activé plusieurs pistes dont celle menant à Romelu Lukaku. C’est en effet l’information que 90min a communiqué ces dernières heures. Le média britannique a même affirmé que Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, compterait dégraisser son effectif cet été et que Romelu Lukaku pourrait faire partie des sacrifiés.

L’Inter très ouverte à un retour de Lukaku !