Mercato - PSG : Une énorme trahison du Qatar révélée, Mbappé dégoûté

Le mois d’octobre a été agité pour Kylian Mbappé. Alors que certains médias évoquaient un départ de la star du PSG, Médiapart annonçait que les dirigeants parisiens avaient créé une armée de faux comptes pour s’en prendre à certaines personnalités, notamment à Mbappé. Une information démentie immédiatement par le club de la capitale. Mais le mal aurait été fait.

Le feuilleton Kylian Mbappé a repris de plus belle au cours du mois d’octobre. Selon plusieurs médias, le joueur souhaitait claquer la porte, seulement cinq mois après sa prolongation. Irrité suite aux promesses non-tenues par ses dirigeants, l’international français aurait menacé de quitter le PSG dès janvier 2023. Et selon certaines membres de son entourage, le point de non-retour aurait été atteint après les révélations de Médiapart.

Mercato - PSG : Luis Campos pourrait planter le Qatar https://t.co/zoHmBMJdbS pic.twitter.com/fGvI5pPs0s — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Une armée de faux comptes composée par le PSG ?

Selon le média, le PSG aurait mis en place une véritable armée numérique, composée de faux comptes, dans le but de décrédibiliser certaines personnalités, notamment Kylian Mbappé. « Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais… T’as fait passer ton “message” ce soir, et quel timing!? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain... » aurait écrit l’un d’eux Paname Squad, après que le joueur ait réclamé « plus de responsabilités » en mai 2019.

Le PSG dément

Immédiatement contactées par RMC Sport , des sources proches du PSG ont démenti ces informations. « Pensez-vous vraiment qu'on engage des gens pour troller nos propres joueurs ? [...] C'est un tas d'absurdités complètes. [...] On a passé l'année dernière à renouveler Mbappé avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu'en même temps on le trollait ? » a confié l’une d’entre elles.

Kylian Mbappé voudrait claquer la porte