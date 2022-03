Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une discussion avec Mbappé ? La réponse d'Ancelotti !

Publié le 14 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé, mais l'entraîneur du Real Madrid assure qu'il n'a pas discuté avec l'attaquant du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est plus que jamais sur le départ du PSG. Et pour cause, l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions devrait encore un peu plus sceller le futur de l'attaquant français. Cependant, Carlo Ancelotti assure ne pas avoir discuté avec l'attaquant du PSG après le match.

Ancelotti n'a pas parlé avec Mbappé