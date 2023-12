Mercato - PSG : Une deadline est fixée pour cette star

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Napoli, Victor Osimhen serait dans le collimateur du PSG. En effet, le club de la capitale voudrait s'offrir les services du buteur nigérian en 2024. Toutefois, les Azzurri espéreraient boucler la prolongation de leur numéro 9 avant le début de la CAN.

Malgré les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l'été dernier, le PSG voudrait toujours recruter Victor Osimhen. Toutefois, la direction du Napoli ne compterait pas laisser filer son numéro 9 aussi facilement.

Le PSG veut recruter Victor Osimhen

Pour refroidir les ardeurs du PSG, le Napoli aurait l'intention de prolonger Victor Osimhen (24 ans) au plus vite. D'ailleurs, le club présidé par Aurelio De Laurentiis se serait fixé une deadline sur ce dossier.

Naples veut prolonger Osimhen avant la CAN