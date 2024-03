Mercato - PSG : Une date enfin fixée pour Mbappé ?

Hugo Chirossel

Si cela ne fait plus vraiment de doutes, il va encore falloir attendre un peu avant que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid soit officialisée. La Casa Blanca se pose également une autre question : quand présenter l'attaquant du PSG au Santiago Bernabéu ? En raison du calendrier des deux clubs et de l’Euro 2024, il faudrait patienter jusqu’au mois d'août.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Il faudra probablement attendre que les deux clubs aient terminé leur saison, ou du moins qu’il n’y ait plus d’enjeu, avant que l’annonce officielle intervienne. Au-delà de l’annonce de son arrivée, les Merengue se demandent également quel serait le bon moment pour présenter l’international français au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid réfléchit au meilleur moment pour présenter Mbappé

C’est là qu’il y a un problème. Comme indiqué par AS , tant que les deux clubs seront encore en compétition, le Real Madrid n’envisage pas de présenter Kylian Mbappé à ses supporters. Le PSG disputera son dernier match de championnat le 18 mai à Metz, tandis que pour la Casa Blanca , cela sera le 26 mai contre le Betis Séville. Mais il y a encore une incertitude liée à la finale de la Ligue des champions, prévue le 1er juin. Toujours engagés en C1, les deux clubs pourraient se retrouver en finale.

« Demander à Deschamps de laisser Mbappé quitter le camp d'entraînement n'est pas très raisonnable »

Autre problème pour le Real Madrid : l’Euro 2024. Les Madrilènes ont du mal à imaginer Didier Deschamps libérer Kylian Mbappé en pleine préparation pour une journée aussi importante : « Demander à Deschamps de laisser Mbappé quitter le camp d'entraînement pour une journée aussi chargée que celle qu'il aura le jour de sa présentation n'est pas très raisonnable. Ce n'est pas facile pour eux de l'accepter… », ont indiqué des sources proches du club à AS . D’autant plus que cela nécessiterait une autorisation du PSG, où Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’au 30 juin.

Mbappé pas présenté avant août ?