Mercato - PSG : Une bonne nouvelle tombe pour ce prochain transfert

Après avoir finalisé le transfert de Désiré Doué contre 60M€, le PSG pourrait frapper un nouveau coup avec l’arrivée de Kingsley Coman. En partance du Bayern Munich, le Français est également convoité par le FC Barcelone. Néanmoins, le salaire très élevé de l’ailier droit pourrait favoriser le club parisien dans cette opération. Explication.

Ce n’est pas un secret, le PSG pourrait dynamiter la fin de ce mercato estival. Car malgré l’arrivée de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais, Luis Enrique ne serait pas encore totalement satisfait de son secteur offensif. De plus, la blessure de Gonçalo Ramos face au Havre ce vendredi pourrait pousser les dirigeants parisiens à recruter un offensif supplémentaire sur ce mercato. Dernièrement, le nom de Kingsley Coman a été associé au club de la capitale.

« Le Barça surveille donc de près la situation de Coman »

Et pour cause, l’ancien Titi Parisien est sur le départ du côté du Bayern Munich. A en croire Sky Germany, en cas de départ cet été, le Français privilégie un retour au PSG. Néanmoins, d’autres clubs surveillent sa situation avec attention, comme c’est le cas du FC Barcelone. Journaliste, Fabrizio Romano a évoqué cet intérêt blaugrana à l’égard du Français : « Nous savons que le Barça a été lié à des ailiers, mais la situation de Nico Williams s'est compliquée, tandis que le manager de Liverpool, Arne Slot, a clairement indiqué que Luis Diaz ne partirait pas, et le Barça surveille donc de près la situation de Coman », a lâché ce dernier auprès de CaughtOffside.

« Il y a aussi le problème du salaire élevé du Français au Bayern »

« Ils ont déjà eu des contacts et savent qu'il peut partir en prêt, mais il y a aussi le problème du salaire élevé du Français au Bayern. Mais c'est un joueur apprécié par Hansi Flick et il pourrait être une solution pour le Barca dans les derniers jours. Voyons ce qui se passera, car Coman n'est pas le seul nom sur la liste du Barca, mais il est l'un des candidats au poste d'ailier, et c'est la même chose pour certains clubs de Premier League, alors gardez un œil sur Coman car les choses pourraient se passer vers la fin de la fenêtre », conclut le journaliste italien.