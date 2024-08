Mercato - PSG : Un attaquant fait le forcing pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La succession de Kylian Mbappé continue de se faire attendre, et le PSG multiplie les pistes. La dernière en date mène à Ademola Lookman. L'attaquant nigérian ne figure d'ailleurs pas dans le groupe de l'Atalanta qui affrontera Lecce lundi soir. Il faut dire qu'il souhaiterait bel et bien quitter le club de Bergame d'ici le 30 août. Et le PSG, qui apprécierait sa polyvalence, aurait bien amorcé les premiers contacts.

Malgré la signature de quatre nouveaux joueurs, à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le PSG n'en a pas terminé avec son mercato. Et pour cause, depuis l'ouverture du marché des transferts, la succession de Kylian Mbappé continue de se faire attendre. Le club parisien a multiplié les pistes, mais également les échecs puisqu'aucun attaquant n'a débarqué pour le moment, bien que Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Kingsley Coman, Nico Williams ou encore Jadon Sancho aient tous été sondés. C'est la raison pour laquelle le PSG maintien actif d'autres dossiers.

Lookman veut quitter l'Atalanta, le PSG passe à l'action

Ainsi, ce dimanche la Gazzetta dello Sport révèle que le PSG a contacté l'entourage d'Ademola Lookman, sous contrat avec l'Atalanta jusqu'en 2026. Une information qui commence d'ailleurs à trouver écho en France puisque Sports Zone confirme que le club de la capitale a entamé des démarches auprès de l'international nigérian et cherche désormais un accord avec le joueur dont la polyvalence plait énormément au sein du club de la capitale. Et cela tombe bien puisqu'Ademola Lookman souhaiterait quitter l'Atalanta. D'ailleurs, l'attaquant auteur d'un triplé en finale de la Ligue Europa ne figure pas dans le groupe retenu par Gian Piero Gasperini pour le déplacement à Lecce lundi soir pour le compte de la première journée de Serie A.

Le PSG cherche un remplaçant à Ramos ?

Il faut dire que le PSG a d'autant plus besoin d'un renfort offensif depuis la blessure de Gonçalo Ramos qui « a été victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, hier soir lors du match Le Havre - Paris Saint-Germain, qui nécessitera une chirurgie dans les prochains jours », comme l'a expliqué le PSG par le biais d'un communiqué avant de préciser que « son indisponibilité est estimée à environ 3 mois ».