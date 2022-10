Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée sur Mbappé, le Qatar va bientôt être fixé

Publié le 12 octobre 2022 à 00h15

Pierrick Levallet

Depuis sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé vit un véritable malaise. L’attaquant de 23 ans est frustré par son positionnement sur le terrain et par le mercato estival. De ce fait, il aurait réclamé son transfert comme révélé ce mardi. Mais les soucis de Kylian Mbappé ne seraient pas que sportifs, bien au contraire.

En prolongeant au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé est devenu le centre du projet parisien. Plusieurs promesses lui ont donc été faites cet été concernant le mercato, mais certaines n’ont pas été tenues. En plus de cela, l’international tricolore découvre un nouveau poste sous Christophe Galtier puisqu’il évolue en tant que pivot cette saison. Mais sa situation ne lui convient clairement pas.

En plein malaise, Mbappé veut partir

Depuis plusieurs semaines maintenant, Kylian Mbappé serait en plein malaise. De ce fait, l’attaquant de 23 ans voudrait mettre un terme à son aventure parisienne avec un transfert en janvier prochain comme l’a révélé Marca , confirmé par L’Equipe . N’étant pas satisfait de son rôle de pivot sous Christophe Galtier et des promesses non tenues cet été, Kylian Mbappé aurait un ras-le-bol. Mais ses soucis ne seraient pas que sportifs.

Un problème qui dépasse le cadre sportif ?