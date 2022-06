Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert se précise pour Presnel Kimpembe ?

Publié le 11 juin 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est l’exemple à suivre pour beaucoup des pépites parisiennes qui veulent réussir en équipe première. L’international français est aujourd’hui bien installé en défense centrale, mais son avenir pourrait toutefois s’écrire loin du PSG. De plus en plus, il est question d’un possible transfert vers Chelsea. Et cela ne cesse de se préciser…

Le nouveau visage du PSG se précise. En effet, ce vendredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller. Et pour ce qui est du poste d’entraîneur, cela se joue entre Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Une fois l’arrivée du remplaçant de Mauricio Pochettino bouclée, le PSG pourra alors se concentrer sur le recrutement, à la fois dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Et si plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie, il n’est pas exclu que certaines stars actuelles des champions de France fassent également leurs valises. Et ces derniers jours, c’est le cas de Presnel Kimpembe qui a fait énormément parler. En conférence de presse en marge du rassemblement de l’équipe de France durant ce mois de juin, le joueur de 26 ans avait interpellé sa direction, lâchant : « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ». Un moyen pour Presnel Kimpembe de mettre la pression sur le PSG afin notamment de récupérer un plus gros salaire, estimant mériter plus que ce qu’il gagne actuellement étant donné son statut à Paris.

Quel avenir pour Kimpembe ?