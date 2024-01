Mercato - PSG : Un transfert peut virer au fiasco ?

Axel Cornic

Attendu depuis le début du mercato hivernal, Gabriel Moscardo n’a toujours pas rejoint le Paris Saint-Germain et son transfert semble de plus en plus tourner à l’imbroglio total. C’est encore plus le cas après la récente sortie du président des Corinthians qui a annoncé son départ vers Paris... avant que des démenties n’arrivent de la part du club de la capitale.

Si nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG ne souhaite pas recruter de milieu en ce mois de janvier, celui de Gabriel Moscardo entrait plutôt dans une optique d’avenir. Mais voilà, le Brésilien n’est toujours arrivé à Paris, puisqu’un problème a été détecté lors de sa visite médicale.

PSG : Comment Mbappé est passé du Real Madrid à «faire le ménage» https://t.co/2rv1OxCzx3 pic.twitter.com/a7Ivfjthop — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Le PSG pose ses conditions

C’est le pied du joueur qui aurait freiné toutes les négociations autour de son transfert, puisqu’il devra s’opérer et sera absent pour quelques mois au moins. Un point très important, puisque L’Equipe assure que le PSG ne fera rien du tout avant que Gabriel Moscardo ne subisse cette opération et ne retrouve son meilleur état de santé.

« L’affaire est conclue »

Pourtant, interrogé par l’émission Jogo Aberto sur ce dossier, le président des Corinthians a surpris tout le monde en annonçant un accord avec le PSG, déclarant notamment : « L’affaire est conclue ». Or, du côté de Paris on assure qu’il n’existe actuellement aucun accord pour le transfert de Gabriel Moscardo, dont la situation semble donc être de plus en plus instable.

Le président des Corinthians peut tout gâcher