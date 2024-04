Mercato - PSG : Un transfert légendaire bouclé grâce à Thiago Silva !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur et capitaine emblématique des premières années QSI au PSG, Thiago Silva a perpétué la belle histoire d'amour entre le club francilien et les joueurs brésiliens. D'ailleurs, sa présence a permis à l'époque de convaincre son compatriote Marquinhos de signer au PSG, sans savoir que ce dernier marquerait à jamais l'histoire du club.

Recruté par le PSG à l'été 2013 en provenance de l'AS Rome pour 32M€, Marquinhos était encore assez méconnu du grand public à cette époque. Interrogé dans les colonnes du Parisien , le capitaine du club de la capitale explique sans détour que Thiago Silva, qui portait le brassard du PSG à ce moment-là, avait été un argument choc pour le convaincre de débarquer au Parc des Princes.

« C’était un modèle, une idole pour moi »

« Quand on commence le foot, on débute par des rêves, des objectifs, on souhaite accomplir des choses. Et quand j’avais 15,16 ans, je voyais Thiago à la télévision. J’étais un jeune joueur qui rêvait de devenir professionnel, qui voulait aider sa famille. C’était un rêve de jouer avec lui. C’était un modèle, une idole pour moi car j’appréciais sa manière de jouer, même si je ne le connaissais pas personnellement », indique Marquinhos.

« Je n’ai même pas réfléchi car il y avait Thiago »