Mercato – PSG : Un transfert étonnant bouclé par Campos au Barça ? La réponse tombe déjà

Publié le 9 juillet 2022 à 23h45 par Thomas Berthelot

Ce vendredi, la presse espagnole a indiqué que Luis Campos lorgnait Inaki Pena, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Barça. Prêté à Galatasaray la saison dernière, le gardien a été observé de près par le nouveau conseiller sportif du PSG, qui collaborait à cette époque avec le club turc. Cependant, l'entourage du portier a déjà mis fin à la piste parisienne...

Ce vendredi, le quotidien AS a annoncé que le PSG avait jeté son dévolu sur le gardien de but du FC Barcelone, Inaki Pena. Prêté l’an passé à Galatasaray, Luis Campos a pu faire la connaissance du gardien espagnol durant sa collaboration avec le club turc et souhaiterait ainsi le recruter, libre, en 2023.

Inaki Pena pas au courant de l’intérêt du PSG

Cependant, cette piste semble déjà enterrée. D'après les informations divulguées par Sport ce samedi, l'entourage d'Inaki Pena n'est pas au courant d'un quelconque intérêt du PSG, et le joueur aurait quoi qu'il arrive l'intention de s'imposer au Barça et de se battre pour devenir le deuxième gardien de l'équipe première.

« Se battre pour une place en équipe première », le seul objectif de Pena

Le portier n'envisage donc pas de rejoindre le PSG, cet été ou l'année prochaine. Inaki Pena, dont le contrat expire en 2023, reste suspendu à l’avenir de Neto, l’actuel gardien remplaçant. Le Barça chercherait à s’en séparer.