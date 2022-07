Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a pris une décision surprenante pour ce transfert

Publié le 9 juillet 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

Toujours indésirable au PSG, Rafinha aimerait faire son retour à la Real Sociedad lors de ce mercato estival. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, le club de la capitale serait prêt à laisser filer son milieu de terrain brésilien gratuitement à l'intersaison. Toutefois, le club espagnol ne semble pas vouloir rapatrier Rafinha.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Mauricio Pochettino lors de la saison 2021-2022, Rafinha a rejoint la Real Sociedad au mois de janvier sous la forme d'un prêt pour se relancer. De retour au PSG cet été, le milieu de terrain brésilien n'aurait pas vu sa situation changer à Paris malgré l'arrivée de Luis Campos et Mauricio Pochettino. En effet, les hautes sphères du PSG considéreraient toujours Rafinha comme un indésirable. Et malheureusement pour ce dernier, la Real Sociedad n'est pas vraiment déterminé à le rapatrier lors de ce mercato.

La Real Sociedad jette un froid sur le retour de Rafinha

Dans des propos rapportés par El Diario Vasco , Jokin Aperribay a lâché ses vérités sur le possible retour de Rafinha à la Real Sociedad. « Le retour de Rafinha ? L'été est long, mais pour le moment, Brais Méndez nous rejoint et c'était notre première option. Nous en parlons depuis longtemps avec le Celta et avec le joueur. Nous suivons Brais depuis plus de deux saisons. C'est le joueur que nous voulions recruter pour compléter notre milieu de terrain et nous avons également quelques jeunes joueurs très forts à ce poste qui s'entraînent déjà avec la première équipe. Avec les ajouts que nous avons faits et les joueurs de Sanse, le milieu de terrain est fort », a précisé le président du club espagnol.

Le PSG est prêt à offrir Rafinha gratuitement cet été