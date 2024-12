Mercato - PSG : Un transfert bouclé par une légende du club ?

Alexis Brunet

Pendant des années, Thiago Silva et Marquinhos ont formé la défense centrale du PSG. Une paire brésilienne qui marchait relativement bien et qui a fait le succès du club de la capitale pendant plusieurs années. C’est d’ailleurs en partie grâce à l’ancien joueur de l’AC Milan que l’actuel capitaine parisien a débarqué en France à l’été 2013.

Depuis environ quatre ans, Marquinhos est le capitaine du PSG. Avant lui, c’est un autre Brésilien qui occupait cette fonction, un certain Thiago Silva. Aujourd’hui, le défenseur central est revenu dans son pays natal, mais il reste une légende du club de la capitale, adoré par les supporters parisiens.

Marquinhos a rejoint le PSG grâce à Thiago Silva

Pendant leurs nombreuses saisons en commun au PSG, Thiago Silva et Marquinhos ont fait le bonheur du club de la capitale. Pour le plus jeune des deux, cela était particulièrement spécial car il évoluait aux côtés de son idole. C’est d’ailleurs en partie grâce à l’ancien Milanais que Marquinhos a débarqué à Paris, comme il l’a expliqué à travers une vidéo sur la chaîne YouTube du PSG. « Thiago a été un joueur, une personne très importante pour moi, il a même compté dans ma décision de venir à Paris. J’étais très heureux d’avoir l’opportunité de jouer avec lui, car c’était un joueur que j’admirais beaucoup. Il existe des interviews de moi aux Corinthians où je dis que je l’admire déjà beaucoup. Donc quand j’ai eu l’opportunité de venir au PSG et de jouer avec Thiago Silva, ça m’a vraiment motivé à venir ici ! »

Thiago Silva évolue désormais à Fluminense

Au total, Thiago Silva sera resté huit ans au PSG, le temps de remplir considérablement son armoire à trophées, avec notamment sept championnats de France ou bien cinq Coupes de France. Le Brésilien a quitté Paris en 2020 pour rejoindre Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des champions. Depuis 2024, alors qu’il est âgé de 40 ans, il a fait son retour au Brésil, au sein du club de Fluminense.