Mercato - PSG : Un transfert bloqué par la succession de Mbappé

À la recherche d’un renfort offensif de poids afin de compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG serait sur la piste de Victor Osimhen. En attendant de trouver un accord avec le club de la capitale, Naples aurait déjà identifié son successeur, Romelu Lukaku, qui doit encore attendre que le cas du Nigérian soit réglé.

Comme indiqué par Le 10 Sport, le PSG avait tenté de s’attacher les services de Victor Osimhen l’été dernier, avant de recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Un an plus tard et alors que Kylian Mbappé est parti, l’international nigérian (35 sélections) pourrait finir par débarquer à Paris.

Naples ne veut pas négocier pour Osimhen

Victor Osimhen (25 ans) a un bon de sortie pour quitter Naples cet été, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais comme indiqué par Sport Mediaset, Aurelio De Laurentiis n’aurait pas l’intention d’accepter des offres inférieures à sa clause libératoire, estimée à environ 130M€.

Lukaku dans l’attente du départ d’Osimhen

Une rentrée d’argent qui permettrait à Naples de recruter le remplaçant de Victor Osimhen, qui serait déjà identifié. En effet, les Azzurri auraient jeté leur dévolu sur Romelu Lukaku (31 ans, Chelsea). Selon Sport Mediaset, ce dernier souhaiterait retrouver Antonio Conte à Naples et serait prêt à consentir un gros effort sur son salaire. Les deux parties seraient déjà d’accord, mais l’international belge (119 sélections) doit patienter et attendre que le PSG s’entende avec Naples pour le transfert de Victor Osimhen.