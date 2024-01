Mercato - PSG : Un transfert à 30M€ enfin bouclé ?

Pierrick Levallet

Mis au placard au PSG depuis le 26 août dernier, Hugo Ekitike vit un véritable calvaire dans la capitale. Son supplice est toutefois sur le point de prendre fin. L'attaquant de 21 ans prendrait la direction de l'Eintracht Francfort cet hiver. L'accord serait d'ailleurs proche entre la formation parisienne et le pensionnaire de Bundesliga.

L’été dernier, le PSG s’est débarrassé de nombreux indésirables. Mais tous ne sont pas partis pour autant, puisque Hugo Ekitike est resté dans la capitale à l’issue du mercato estival. Convoité par l’Eintracht Francfort ou par quelques clubs de Premier League, l’ancien du Stade de Reims a fait capoter son transfert.

Direction Francfort pour Ekitike ?

Résultat, Hugo Ekitike s’est attiré les foudres de sa direction et a été mis au placard au PSG. Le joueur parisien n’a eu droit qu’à huit petites minutes de temps de jeu depuis le début de saison. Pire encore, il n’a plus été convoqué dans le groupe depuis le 26 août dernier. Son calvaire serait toutefois sur le point de prendre fin. Estimé à 30M€, Hugo Ekitike prendrait la direction de l’Eintracht Francfort cet hiver selon Sky Allemagne .

Son transfert se confirme

Et comme le confirme le journaliste Nicolo Schira, Hugo Ekitike ne serait plus qu’à un petit pas de s’engager à l’Eintracht Francfort. Le PSG et le club allemand se rapprocheraient d’un accord. Les négociations tourneraient actuellement autour de la forme du deal pour l’attaquant de 21 ans. Hugo Ekitike est sur le point de sortir de son enfer au PSG. À suivre...