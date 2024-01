Mercato - PSG : Transfert enfin bouclé pour un attaquant ?

Jean de Teyssière

Après son faux départ cet été, Hugo Ekitike devrait bel et bien quitter le PSG cet hiver. L'ancien attaquant du Stade de Reims devrait filer pour l'Eintracht Francfort. Le Français s'est mis d'accord sur son salaire et devrait toucher la somme de 4M€ par an. Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec le PSG.

Hugo Ekitike aurait pu rejoindre l'Eintracht Francfort cet été, mais il a préféré rester au PSG. Mal lui en a pris puisque depuis le début de la saison, en Ligue 1, il n'a disputé que huit minutes de jeu. Mais tout devrait s'arranger pour l'ancien Rémois.

Accord entre Francfort et Ekitike

Selon les informations du journaliste allemand Florian Plettenberg, l'Eintracht Francfort se serait mis d'accord avec Hugo Ekitike pour une arrivée cet hiver. L'actuel attaquant du PSG toucherait environ 4M€ par an.

Francfort va discuter avec le PSG