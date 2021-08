Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un signal fort envoyé par ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 3 août 2021 à 7h45 par A.C.

Joaquin Correa plairait beaucoup au Paris Saint-Germain, qui négocie avec la Lazio pour trouver une solution.

Sans Ligue des Champions, la Lazio est obligée de vendre pour recruter. Le sacrifié pourrait se nommer Joaquin Correa, attaquant qui a été très important dans le dispositif de Simone Inzaghi ces dernières années. Cela n’a pas échappé à Leonardo, qui aurait ouvert des négociations pour attirer l’Argentin au Paris Saint-Germain. Or, l’offre se composant de 10 ou 20M€ plus Pablo Sarabia, ne semble pas avoir convaincu la Lazio et désormais en Italie on explique que le nouvel entraineur Maurizio Sarri pourrait convaincre Correa de rester.

Correa veut toujours quitter la Lazio