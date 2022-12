Mercato - PSG : Un retour à Paris ? Rabiot se lâche sur son avenir

Thomas Bourseau

En juin prochain, Adrien Rabiot arrivera au terme de son contrat à la Juventus. Et bien qu’un retour au PSG ait été évoqué dans la presse italienne, l’international français a avoué être prêt à se laisser tenter par l’expérience du football anglais.

Adrien Rabiot se trouve dans les ultimes mois de son contrat à la Juventus. Alors que son bail expirera le 30 juin 2023, l’ancien milieu de terrain du PSG voit son nom circuler dans la presse quant à un éventuel retour au Paris Saint-Germain. Sa mère et représentante Véronique Rabiot aimerait que l’international français renoue les liens forts qu’il a eu avec le PSG. C’est en effet l’information que la Gazzetta dello Sport révélait ces dernières semaines.

Rabiot est nostalgique de sa courte expérience à Manchester City…

Invité à s’exprimer sur la Premier League et son bref passage de quelques mois à Manchester City, Adrien Rabiot a fait passer le message suivant en conférence de presse. « C'était une très bonne expérience même si je n'ai même pas fait une année. Je me suis très bien senti, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère autour du football, c'est autre chose que la France ou l’Italie ».

…et veut relever le défi qu’est la Premier League