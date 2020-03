Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un profil inattendu pour débloquer le feuilleton Neymar ?

Publié le 23 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Devenu indésirable du côté du FC Barcelone qui viserait Aymeric Laporte pour le remplacer, Samuel Umtiti pourrait faire partie intégrante de l’opération Neymar. Explications.

En juin 2018, Samuel Umtiti prolongeait son contrat avec le FC Barcelone avant de mettre le cap sur la Russie où il est devenu champion du monde avec l’Équipe de France. Cependant, l’international français a disputé le Mondial en étant diminué au genou et a aggravé son état. S’en est suivi une blessure et une longue période de convalescence, sans opération. Umtiti semble toujours gêné par son genou, bien qu’il joue régulièrement avec le FC Barcelone. Le club blaugrana ne voudrait plus compter sur les services du Français et compterait le remplacer par un compatriote, à savoir Aymeric Laporte. Et le Barça songerait à utiliser le champion du monde tricolore pour parvenir à ses fins dans l’opération Neymar.

Umtiti, le chaînon manquant pour l’opération Neymar ?