Mercato - PSG : Un premier indice est lâché pour ce successeur annoncé de Mbappé

Publié le 18 octobre 2022 à 23h15

Axel Cornic

Coéquipier en sélection de Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrović s’est exprimé au sujet de son avenir, évoquant sa situation actuelle en Serie A. L’attaquant de la Juventus fait énormément parler de lui à l’étranger et récemment, il a été lié au Paris Saint-Germain pour y remplacer un certain Kylian Mbappé.

Il aurait le profil parfait pour évoluer dans l’attaque du PSG. Grand, rapide et très fort techniquement, Dusan Vlahovic a tout pour réussir et collerait à la perfection avec un Neymar, un Lionel Messi ou encore un Kylian Mbappé. C’est pourtant pour remplacer ce dernier que les Parisiens suivraient le Serbe...

Mercato - PSG : Campos prépare une folie à 150M€ pour remplacer Mbappé https://t.co/N4wlT3Rs82 pic.twitter.com/ba81tjSX30 — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

« A City, Vlahovic marquerait beaucoup plus de buts qu’à la Juventus »

Lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , son coéquipier en sélection Aleksandar Mitrović a imaginé voir Dusan Vlahovic en Premier League et plus précisément à Manchester City, à la place d’Erling Haaland. « A City, Vlahovic marquerait beaucoup plus de buts qu’à la Juventus » a expliqué le joueur de Fulham. « Dusan est un top joueur, jeune mais déjà très bon. Avec Haaland, il sera sans aucun doute le serial buteur de la prochaine décennie ».

« Evidemment qu’il est heureux à la Juve ! »