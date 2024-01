Mercato - PSG : Un phénomène au Real Madrid avant Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé peut négocier avec n'importe qui puisque son contrat avec le PSG expire à l'issue de la saison. Mais en plus de la gestion ce feuilleton, le club de la capitale essaye de s'attacher les services de Leny Yoro. Toutefois, le Real Madrid pourrait bien se manifester pour le défenseur du LOSC avant de tenter une approche pour Kylian Mbappé.

Lors des semaines à venir, le PSG va avoir un dossier brûlant à gérer. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé peut négocier avec qui il souhaite depuis le 1er janvier. Convoitée par le Real Madrid ou encore Liverpool, la star de 25 ans voit également le PSG faire tout son possible pour le prolonger afin d’éviter un départ libre.

Le PSG a des vues sur Leny Yoro

Mais en plus du feuilleton Kylian Mbappé, le PSG a d’autres dossiers à gérer. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens étaient intéressés par les services de Leny Yoro. Le défenseur de 18 ans flambe avec le LOSC depuis le début de saison et aurait tapé dans l’oeil de nombreux cadors européens. Le Real Madrid pourrait notamment tenter de le faire venir avant Kylian Mbappé en cas de nouvelle blessure dans le secteur défensif.

«Yoro a le profil idéal» pour le Real Madrid ?