Mercato - PSG : Un offre dégainée dès janvier pour Erling Haaland ?

Un élément amène à penser que le Real Madrid pourrait accélérer son offensive pour Haaland dès le mercato hivernal. Analyse.

Ces derniers jours, les médias anglais annoncent des marques d’intérêt de Chelsea et de Newcastle pour Eden Hazard, et ce en vue du mercato hivernal. Comme analysé par le10sport.com, cela ne doit probablement rien au hasard. Si des clubs de Premier League se penchent actuellement sur l’ailier belge, sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2024, c’est que le club merengue l’a mis sur le marché cet hiver.

Contrer le PSG ?

Si Madrid accélère le processus et met Hazard sur le marché dès janvier, cela confirme d’une part que le club travaille à une double opération Mbappe-Haaland, et qu’il est en quête de financements pour cela. Mais ce n’est pas tout. Le fait que la vente du Belge soit programmée dès cet hiver amène à penser que du côté de Santiago Bernabeu, on envisage une accélération de l’achat d’Erling Haaland au mercato hivernal, et ce pour contrer les ambitions du PSG, dont certains médias européens disent qu’il chercherait à arracher le Norvégien en janvier en transmettant une offre à Dortmund supérieure au montant de la clause de 75 millions active l’été prochain.