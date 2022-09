Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un nouveau signal fort envoyé pour l’avenir de Navas

Publié le 9 septembre 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Avec Gianluigi Donnarumma devenu titulaire indiscutable, on s’attendait à voir Keylor Navas quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le Napoli a avoué plusieurs fois avoir fait tout son possible, mais un désaccord entre le gardien costaricien et le club parisien aurait vraisemblablement tout fait capoter.

Après l’Espagne et la France, Keylor Navas aurait pu découvrir un nouveau pays cet été, avec l’Italie. Le Napoli a en effet tenté jusqu’au bout le coup, mais finalement l’ancien du Real Madrid est resté au PSG, où il jouera les doublures de Gianluigi Donnarumma.

Le Napoli passe son tour pour Navas

Dans un long entretien accordé à Il Corriere dello Sport ce vendredi, le directeur sportif du Napoli s’est exprimé au sujet de cet échec. « Nous aurions pu faire venir un gardien de haut niveau à Naples pour encadrer Meret. Ils n'ont pas trouvé un accord sur le salaire du joueur, qui touche 15M€ brut par an » a expliqué Cristiano Giuntoli, qui a définitivement fermé la porte à Navas. « Nous ne retenterons pas en janvier. Nous accordons notre confiance à Meret. Nous sommes heureux qu'il soit resté ».

