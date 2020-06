Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau chantier colossal s'offre à Leonardo !

Publié le 14 juin 2020 à 3h00 par A.M.

En plus de l'annonce du départ de Thiago Silva, le PSG va probablement voir filer Tanguy Kouassi. Par conséquent, c'est un nouveau chantier qui attend Leonardo cet été.

Interrogé sur l'avenir de Thiago Silva dont le contrat arrive à échéance le 30 juin, Leonardo a levé le voile sur l'avenir de son capitaine : « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait ». Et ce n'est pas tout, puisque RMC Sport annonce également que Tanguy Kouassi ne va pas rester.

Un nouveau défenseur central à trouver ?

Par conséquent, en plus des postes à renforcer qui ont déjà été identifié, Leonardo va devoir probablement trouver un nouveau défenseur central. En effet, bien qu'avec Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, le PSG semble fourni quantitativement, d'un point de vue quantitatif, des doutes peuvent se poser compte tenu du fait qu'à part Marquinhos, les trois autres n'ont pas fait preuve d'une grande régularité et n'ont jamais été des titulaires en puissance. Une situation qui pourrait donc contraindre Leonardo à activer un nouveau chantier.