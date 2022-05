Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino interpelle Mbappé pour son avenir !

Publié le 18 mai 2022 à 9h15 par Arthur Montagne

Formé au Real Madrid, Pablo Sarabia est très bien placé pour conseiller Kylian Mbappé pour son avenir. L'international espagnol commente d'ailleurs ce feuilleton.

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Mais ce feuilleton semble enfin proche de son dénouement. En effet, dimanche l'attaquant du PSG dont le contrat s'achève le 30 juin, fixait une date pour sa grande annonce. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait Kylian Mbappé. Avant le 28 mai, date du prochain rassemblement de l'équipe de France, ce feuilleton sera donc terminé et tout le monde saura s'il évoluera encore au PSG la saison prochaine ou s'il signera au Real Madrid. Pablo Sarabia, formé au sein du club merengue et qui appartient toujours au PSG, s'est d'ailleurs prononcé sur ce feuilleton.

Sarabia évoque l'avenir de Mbappé