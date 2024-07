Mercato - PSG : Un joueur de «classe mondiale» annonce sur futur club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un Euro sensationnel avec l’Espagne, Fabian Ruiz a été qualifié de joueur de «classe mondiale» par Daniel Riolo qui espère qu’il conservera ce niveau avec le PSG. En attendant, l’international espagnol en a profité pour évoquer son avenir, annonçant qu’il finirait un jour par revenir au Betis Séville.

Cet été, durant l'Euro, Fabian Ruiz a flambé et s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la compétition qu'il a remportée avec l'Espagne. C'est ainsi que Daniel Riolo n'a pas manqué de s'enflammer pour le milieu de terrain du PSG.

«J’ai vu un joueur de classe mondiale»

« Fabian Ruiz a été assez incroyable. De présence, d’orientation de jeu, de récupération. Je ne l’ai jamais vu comme ça au PSG, ne serait-ce qu’en intensité, en course (...) Ce que je l’ai vu faire pendant cet Euro, je veux le revoir au PSG. J’ai vu un joueur de classe mondiale », confiait le journaliste de RMC au micro de l’After Foot.

Fabian Ruiz ouvre la porte à un retour au Betis

D’ailleurs, après la finale de l’Euro, Fabian Ruiz avait affiché sa volonté de revenir un jour au Betis, son club formateur : « J'espère plus tard, mais pas encore cet été. J’ai toujours dit que j’aimerais retourner au Betis et prendre ma retraite chez moi. Je suis un Betico et je ne le cache pas ».