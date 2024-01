Mercato - PSG : Un joueur boucle son transfert à Paris et hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Présent sur le banc de touche quelques jours seulement après sa signature au PSG, Lucas Beraldo a eu l’occasion de faire ses grands débuts sur la pelouse du Parc des Princes contre Toulouse (2-0) lors du Trophée des Champions, après la blessure à la cheville de Milan Skriniar, qui pourrait désormais être absent plusieurs mois. Entré à la 71e minute de jeu, le défenseur brésilien a été acclamé par le public à chaque prise de balle, de quoi le marquer.



Beraldo aux anges

Comme l’explique Le Parisien , Lucas Beraldo a été conquis par ses premières minutes dans la capitale, qualifiant ses débuts d’ « époustouflants » auprès de ses proches. L’ancien joueur de São Paulo aurait désormais hâte de découvrir le Parc des Princes avec les ultras du PSG, qui avaient boycotté le Trophée des Champions.

« Il faut juste en profiter »