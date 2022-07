Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Luis Campos tout proche du transfert

Publié le 12 juillet 2022 à 13h30 par La rédaction

Figurant sur la liste des indésirables au PSG, l’international sénégalais Idrissa Gueye pourrait prendre la porte plus vite que prévu lors de ce mercato. Le milieu de terrain serait courtisé par le club turc de Galatasaray. Les stambouliotes devraient rencontrer des représentants du PSG ce mardi afin de trouver un terrain d’entente.

Le PSG anime une nouvelle fois le mercato. Cette fois-ci, c’est dans le sens des départs que les rumeurs courent. En effet, le nouveau conseiller sportif Luis Campos a pour objectif de réduire l’effectif de Christophe Galtier et a dressé une liste d’indésirables. Parmi eux, le vainqueur de la CAN en février dernier, en la personne d'Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien. Selon les informations de Foot Mercato , Gueye pourrait se diriger vers une destination exotique.

Mercato - PSG : Idrissa Gueye reçoit un appel du pied pour son transfert https://t.co/f9X5tYgOwN pic.twitter.com/52EoJMLC4K — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Une rencontre ce mardi entre le PSG et Galatasaray ?

L’Équipe annonce qu’une rencontre serait prévue entre les dirigeants parisiens et ceux du club turc pour discuter du transfert d’Idrissa Gueye. Poussé vers la sortie par le PSG, le Sénégalais pourrait s’envoler en Turquie pour la suite de sa carrière. À moins d’un an de la fin de son contrat et désireux de s’en séparer, le PSG pourrait le laisser filer contre une petite indemnité. Aucun montant n’est pour autant mentionné, mais les choses devraient s’accélérer après cette rencontre.

Bafétimbi Gomis l’attend

La folie commence à s’emparer du côté des fans de Galatasaray qui rêveraient de voir Idrissa Gueye sous leurs couleurs. Et ce, depuis le like de leur attaquant Bafétimbi Gomis via son compte Twitter , qui montre son enthousiasme quant à une potentielle arrivée de Gana Gueye. Le joueur parisien est très attendu en terre turque et il verrait d’un bon œil un départ afin de s’assurer une place de titulaire et du temps de jeu à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.

