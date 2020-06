Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ inattendu se confirme !

Publié le 7 juin 2020 à 8h15 par A.M.

Arrivé il y a moins d'un an, Idrissa Gueye ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre. Et cela tombe bien puisque l'ancien milieu de terrain d'Everton continue d'avoir la cote en Premier League. Et la piste menant à Wolverhampton, révélée en exclusivité par Le 10 Sport, se confirme sérieusement.

L'été dernier, Thomas Tuchel réclamait désespérément des renforts pour son milieu de terrain. Après avoir vu débarquer Leandro Paredes durant le mercato d'hiver, le technicien allemand a dû constater avec soulagement que Leonardo a bouclé les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye durant le mois de juillet. Des dossiers entamés par Antero Henrique et bien que le Brésilien, de retour au poste de directeur sportif du PSG il y a un an, ait accepté de conclure ces transferts, aujourd'hui, il veut placer les joueurs qu'il a lui-même choisi. Dans cette optique, Leonardo fait de la refonte du milieu de terrain une priorité et vise plusieurs profils à l'image d'Ismaël Bennacer (Milan AC), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) et surtout Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Afin de boucler ces dossiers, Idrissa Gueye pourrait même être sacrifié.

Gueye pour succéder à Ruben Neves ?